Silvia Venturini Fendi commenta la prima passerella senza Karl Lagerfeld

Silvia Venturini Fendi ha commentato la prima passerella senza Karl Lagerfeld in occasione della presentazione della nuova collezione della maison romana. “Ho applicato le stesse regole di quando lavoravo con Karl – ha raccontato la stilista – d’altronde con una collaborazione così lunga l’era Karl è stata l’era Fendi”.



Le modelle sembrano come uscire da un sole nascente, lo stesso che la designer ha cercato di portare nella collezione. Da un lato questa voglia di libertà che parte dalla stagione, dai suoi colori, dalle sue stampe tropicali o floreali, dai suoi tessuti tipici, come la lycra presa dai costumi e la spugna degli accappatoi, dall’altra una sorta di scoperta della femminilità, che sta tanto in un abito un po’ più corto del solito quanto in un tacco più solido, quello del mocassino passepartout, “fatto per camminare e non per stare su un piedistallo”.

Redazione-iGossip