Simone Susinna è il nuovo testimonial di Petrelli Uomo

Simone Susinna è stato scelto come nuovo testimonial di Petrelli Uomo. Dopo aver partecipato al chiacchierato e popolare reality show di Canale 5 l’Isola dei famosi 2017, il bel siciliano è tornato nel suo mondo: la moda. L’ex naufrago vip siciliano dell’Isola dei famosi ha calcato una delle passerelle più importanti della Fashion Week milanese dedicate alla spose.

E’ nato dunque un forte sodalizio fra il modello catanese e l’azienda specializzata in abiti da cerimonia di grande prestigio. Con un moderno frac senza il cilindro, o con uno più classico con tutti i suoi accessori, Susinna ha magistralmente indossato questi abiti suscitando reazioni lodevoli sia da parte del pubblico sia della critica.

D’altronde la fisionomia perfetta del giovane e il suo ritrovato aspetto fisico post reality lo hanno livellato come uno degli indossatori più in voga dell’attuale fashion business nazionale e non solo.

Sono anni ormai che Milano è divenuta anche per il wedding un punto di riferimento importante. Decine e decine di realtà che operano in questo settore intervengono alle numerose sfilate, presentazioni o eventi che propongono il meglio delle creazioni per chi si appresta a convolare a nozze.

LA PARTITA BENEFICA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Inoltre il 7 giugno il modello siciliano Simone Susinna e altri modelli e stilisti scenderanno in campo con la Nazionale Stilisti per una partita di calcio in favore di un’associazione del terzo settore che si batte per la lotta alla violenza sulle donne. La partita avrà luogo allo stadio Primo Nebiolo di Torino.