Stile bohemien per Alberta Ferretti prefall. “Convenzione e ribellione sono atteggiamenti in apparenza inconciliabili, ma c’è anche un modo gentile di ribellarsi, lontano dal vetriolo e dagli strappi: usare con libertà e leggerezza elementi classici per espressioni affatto personali”, è questo il pensiero che percorre la collezione Alberta Ferretti preafall 2021.

Prende forma da un’idea romantica di moderna bohemienne, evidente nel costante contrappunto di delicatezza e pragmatismo, di maschile e femminile, di robusto ed evanescente, di atmosfere sognanti e notturne e scene en plein air di vita campestre. Un gioco nel quale la memoria di capi senza tempo è contestualizzata nell’oggi, trasfigurata nel trattamento artigianale delle superfici e nell’interpretazione sciolta e fluida dei volumi. Si delinea così il ritratto di una jeune fille che passa con svagata indifferenza dal completo di tweed all’abito di chiffon.

La collezione è una tessitura di archetipi: la giacca maschile, il cappotto, il trench, il parka, i pantaloni dal taglio perfetto, la jupe culotte, la gonna a pieghe, la tuta, il lungo chemisier, lo slipdress, il pajama suit, il tuxedo. Capi solo in apparenza familiari, dei quali vengono suggerite versioni gentilmente ribelli: spugnature a mano su drill di cotone creano effetti cornice che sottolineano i contorni; tartan sfumati sono ottenuti con l’aerografo su denim; jacquard esclusivi disegnano scene di paesaggio, mentre gli scorci di boschi e architetture riprodotti su stampe antiche sono impressi su seta o velluto. Domina il mix and match: tartan, fiori, motivi foulard si mescolano alle righe ritmiche della maglieria, suggerendo permutazioni sempre personali.

I materiali, scelti con occhio responsabile e ove possibile certificati, accompagnano questo movimento pittorico: sono lane, gabardine, chiffon di seta, denim, panno di lana, velluto, in una palette di tinte calde e terrose toccata da punte di rosa antico e azzurro polvere fino a raggiungere l’imprescindibile nero, impreziosito dai ricami su velluto.