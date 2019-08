Talent Kids 2019: i baby talento di Puglia e Basilicata brillano anche alla finale nazionale

Talent Kids è il primo contest nazionale, unico nel suo genere, dedicato al talento dei bambini dai 4 ai 13 anni, diviso in tre categorie: canto, ballo e moda/spettacolo. La fase finale del concorso si è tenuta dal 23 al 25 agosto 2019 in Piazza Italia a Chianciano Terme. Giunto alla sua seconda edizione, la finalissima si è tenuta il 25 agosto, con l’elezione dei primi 2 classificati per ogni categoria che hanno vinto un contratto e premi tecnici. Lo show è stato ripreso dalle televisioni nazionali. I sei baby talento di Puglia e Basilicata (Ketrine Altamura, Benola Rredhi, Kevin Mazzotta, Joele Perrone, Rossella Persia e Mariasofia Porcella) hanno brillato anche sul palco della fase finale nazionale, a cui hanno preso parte 110 bambini provenienti da ogni parte d’Italia.

Dei sei finalisti delle selezioni regionali di Puglia e Basilicata, di cui è agente esclusivista il manager e talent scout Miky Falcicchio, Rossella Persia e Joele Perrone sono arrivati direttamente alla finalissima nazionale dopo aver superato le due fasi di preselezione nelle rispettive categorie, ovvero recitazione e ballo.

La baby attrice pugliese, Rossella Persia, assistita da Fatti per il Successo Academy si è classificata al secondo posto, a un soffio dalla vittoria finale.

Il folto e caloroso pubblico ha assistito alle performance dei piccoli talenti provenienti da tutto il territorio nazionale, che sono stati valutati dalla giuria tecnica formata dalla grafologa Mirka Cesari, da Anna Bisca Graziani moglie di Ivan Graziani, e ancora Vince Tempera, Aniko Pusztai, Jennifer Casula, Gianluca Pannullo, Gianpiero Gengarelli, Irene Plemic e Umberto Maggi.

«Il Talent Kids – ha dichiarato Mirka Cesari, ospite in diversi programmi TV come il Maurizio Costanzo Show e il salotto di Barbara D’Urso – è stato un bellissimo contenitore di talenti, in cui ogni bambino è stato protagonista mettendosi in luce divertendosi. Sono soddisfatta dell’evento, inoltre è visibile il miglioramento continuo del concorso».

Uno show nel quale 110 baby talento provenienti da tutte le città della penisola hanno dimostrato quanto il talento non abbia connotazione anagrafiche, ma frutto di studio, rigore e preparazione.

Redazione-iGossip