Tegan Martin, la modella è anche una truccatrice perfetta

Tegan Martin è una giovanissima e bellissima modella australiana. Ha di recente posato in copertina per Maxim e ha rivelato che è stata lei stessa a truccarsi! La 24enne super modella ha pubblicato la cover sul suo profilo Instagram e ha svelato l’aneddoto sul suo recente shooting fotografico ai follower. Tegan è stata scelta come testimonial del magazine Maxim in occasione del sesto anniversario.

Prima di posare per lo shooting, Tegan ha rifiutato l’intervento del truccatore chiedendo di poter fare da sola. Il risultato è stato perfetto ed eccezionale. La top model ha infatti svelato sul suo profilo social: “Ecco la prossima copertina di Maxim Australia. La rivista mi ha lasciato il completo controllo creativo sulla mia immagine e dunque ho scelto io il make-up per i capelli e il viso”.

I suoi follower hanno espresso soddisfazione mediante una raffica di like, commenti positivi e condivisioni!