Tiffany: riapertura dell’iconico flagship store sulla Fifth Avenue a New York nel 2022

Tiffany ha annunciato la riapertura dell’iconico flagship store sulla Fifth Avenue a New York nel 2022. Ha acquistato un diamante eccezionale da 80 carati. Oltre ad essere il gioiello più costoso mai realizzato per Tiffany, la collana di diamanti della maison americana sarà la protagonista della riapertura dell’iconico flagship store sulla Fifth Avenue a New York, nel 2022.

L’annuncio è stato diffuso dalla Tiffany & Co. Da qui si evince che il gioiello originale, che aveva al centro una grande acquamarina, è stato modernizzato sostituendo la pietra celeste con l’eccezionale diamante ovale da oltre 80 carati, il più grande diamante mai proposto da Tiffany, superato soltanto dal Tiffany Diamond che, come tutti sanno, “non è in vendita”.

La collana di diamanti sarà mostrata nel 2022 per festeggiare l’importante riapertura del simbolico store Tiffany sulla Fifth Avenue, dopo la ristrutturazione, ed entrerà nella storia proprio come la collana originale quasi un secolo fa, presentata alla Esposizione Universale a Queens.