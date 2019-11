Top Kids Model Italy 2019: al via la prima edizione del format

Top Kids Model Italy è un nuovo format dedicato al kids fashion internazionale che è nato da un’idea di Miky Falcicchio, nuovo coordinatore nazionale e responsabile commerciale di Miss Intercontinental e Top Model of the World, in linea con Silvia Bianculli, esclusivista del marchio per l’Italia, talent e fashion scout della bellezza femminile nel mondo.

La fase finale della prima edizione di Top Kids Model Italy si terrà il 14 e 15 dicembre a Roma. Per questa edizione 2019 ci sarà una scrematura e premiazione dei vincitori di categoria direttamente il 14 e 15 dicembre.

Qual è la procedura completamente gratuita da seguire per le iscrizioni? Per iscriversi alla manifestazione e ricevere tutte le informazioni di accesso al contest nazionale è necessario inviare una email a: topkidsmodelitaly@gmail.com.

I vincitori riceveranno contratti di lavoro e gadget oltre ad essere inseriti sin da subito in database nazionali di importanti agenzia di moda.

Dall’edizione 2020 le selezioni del nuovo format dedicato al kids fashion internazionale si svolgeranno durante le tappe regionali del concorso, tra i più importanti in Italia e all’estero, alle quali potranno partecipare bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni, suddivisi in due categorie: kids e junior.

Top Model of the World Italy: le prime indiscrezioni

Intanto iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulla finale di Top Model of the World Italy 2019. Il fondatore di Fatti per il Successo Academy e del brand di kids fashion Crown 81 ha annunciato sui suoi profili Instagram, Twitter e Facebook che la fase finale si terrà a metà dicembre 2019 a Roma. La vincitrice di Top Model of The World Italy rappresenterà il Bel Paese alla finalissima internazionale del prestigioso e rinomato concorso internazionale di bellezza femminile.

