Torino Fashion Week 2018: premiati Chantique Brunei, Al Nisa Design e Bow Boutique. Il vincitore Chantique Brunei sfilerà ad un evento off della Milano Fashion Week. La terza edizione della Torino Fashion Week si è tenuta dal 27 giugno al 3 luglio presso la ex Borsa Valori di via San Francesco da Paola 28. Ben 3500 persone hanno assistito alle 8 sessioni di sfilate internazionali che hanno visto salire in passerella 80 stilisti provenienti da Cina, Sud Africa, America, Asia, Europa e naturalmente Italia e Torino.

La Torino Fashion Week ha gettato le basi per una collaborazione con la China Fashion Week e con il mondo della moda in Sud Africa mentre l’Islamic Fashion and Design Council (IFDC), con la sua presidente Alia Khan, ha stipulato una partnership con la Torino Fashion Week per i prossimi 3 anni. L’evento torinese, insieme alla London Fashion Week, è infatti l’unico scelto dal Modest fashion per le proprie sfilate in Europa.

Lo scorso 1 luglio, durante la cerimonia di chiusura delle sfilate di moda islamica, l’IFDC in partnership con TFW, The Shukran e Milano Fashion Library hanno premiato i 3 migliori stilisti del Modest fashion (Chantique Brunei, Al Nisa Design, Bow Boutique) e il vincitore (Chantique Brunei) sfilerà ad un evento off della Milano Fashion Week di settembre.

Analogo successo anche per il Torino FashionMatch 2018 organizzato da Unioncamere Piemonte – in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network e membro del Sector Group Textile and Fashion – che si è tenuto dal 28 giugno all’1 luglio e che ha registrato la presenza di 250 aziende internazionali. I workshop e gli incontri bilaterali sono stati organizzati in partenariato con il PIF (Progetto Integrato di Filiera) Abbigliamento, Alta Gamma, Design e il PIF Tessile sostenuti dalla Regione Piemonte tramite i fondi FESR e realizzati dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione. Grazie alla collaborazione con USARCI, l’iniziativa è stata ospitata dall’Associazione Moda e Sport presso il Lanificio di Torino di via Bologna 220, all’interno del quale si trovano prestigiosi showroom di Agenti di Commercio e numerosi brand di settore.