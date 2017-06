Tyra Banks si è schierata contro i pregiudizi sull’età nel mondo della moda. Ha annunciato di aver tolto il limite di età alle partecipanti al suo programma tv di moda, America’s Next Top Model, di cui è co-produttrice. La 43enne ex supermodella e attrice statunitense ha spiegato: “L’industria delle modelle è così ossessionata dall’età, è una cosa incredibile, ma io dico, togliamo finalmente importanza a quel numero!”.

La star di America’s Next Top Model ha poi asserito: “Non dipende da quanti anni hai, ma da quanti ne dimostri. Se dimostri 27 anni, allora devi essere considerata una 27enne. Ecco come la vedo io. Inoltre, se dimostri 42 anni, ci sono un sacco di donne che vogliono guardare a qualcuno che assomigli a loro. Per questo la nostra dovrebbe essere una carriera che dura per sempre. Ma attualmente non è così… “.

Tyra Banks ha poi parlato della sua carriera con un pizzico di ironia e sarcasmo: “Fortunatamente sono andata in pensione prima di essere troppo vecchia per fare qualsiasi cosa, ma sono stata comunque molto fortunata a essere in collegamento con l’azienda Victoria’s Secret. Quando mi sono ritirata dal mio lavoro di modella, a 32 anni, avevo un contratto con loro per altri cinque. Si sono dimostrati incredibili sostenitori della mia età, del colore della mia pelle, del mio corpo”. Una scelta non certo semplice e facile: “A un certo punto della mia vita mi sono sentita che dovevo ritirarmi e fare qualcosa di diverso. Non so se sia stato stupido o no, perché effettivamente c’erano un sacco di soldi in ballo con quel contratto, ma mi sentivo di farlo”.

Dalla prossima edizione le concorrenti di America’s Nex Model potranno avere anche 40 anni, mentre il limite precedente di età era fissato a 27!