Vladimir Luxuria è la nuova testimonial di Coconuda. L’opinionista dell’Isola dei famosi 2017 nonché ex parlamentare di Rifondazione comunista ha preso il posto della sexy e affascinante cantante Anna Tatangelo. La notizia è stata diffusa dal settimanale di gossip Novella 2000.

“Di recente Vladimir si è cimentata in una nuova avventura – si legge su Novella 2000 – e debutta come modella per il brand Coconuda disegnato da Fabio Esposito. Indosserà le creazioni della prossima campagna del brand che l’ha voluta come testimonial e affronterà dei temi molto, ma molto sensuali. La campagna, infatti, non si muove su temi trattati solitamente da Luxuria, ma sulla conquista della femminilità attraverso un vestito e Luxuria è assolutamente una maestra in questo visto che non è che sia nata molto femminile, ma adesso lo è sicuramente”.