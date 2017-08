Winnie Harlow: “I giudizi degli altri non mi interessano”

Winnie Harlow è una delle modelle più in voga degli ultimi anni. L’attivista canadese Chantelle Brown-Young è nata a Toronto il 27 luglio 1994. All’età di quattro anni le è stata diagnosticata la vitiligine, a causa della quale ha subìto atti di bullismo e discriminazione durante la sua adolescenza che l’hanno costretta a cambiare scuola diverse volte e successivamente ad abbandonare la scuola superiore, fino ad arrivare all’idea del suicidio.

Ma non ha mai mollato e nel 2014 si sono spalancate le porte del successo e della fama dopo essere stata notata dal personaggio tv ed ex top model Tyra Banks su Instagram.

Ha partecipato alla ventunesima edizione di America’s Next Top Model e successivamente è stata scelta come testimonial di numerose campagne pubblicitarie, tra cui Nike che l’ha fortemente voluta per il lancio del nuovo modello Air VaporMax Asphalt.

Soprannominata Ladybug, Winnie è molto seguita sui social e ha rivelato che i giudizi degli altri non le interessano affatto. Bravissima!