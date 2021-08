Moda Estate 2021: gli occhiali di tendenza

Quando arriva l’estate siamo soliti rinnovare il nostro guardaroba con vestitini, costumi, parei e accessori di vario tipo.

Anche gli occhiali da vista vengono rimodernati, optando per modelli più in linea con la moda attuale, magari caratterizzati da colori vivi, rispettando quelli tipici della stagione in corso.

Gli occhiali da vista infatti non sono solo dei perfetti alleati della nostra vista, ma ci proteggono anche da corpi estranei come polveri e insetti, inoltre aiutano a rifinire gli outfit, rendendoli più alla moda.

Andiamo a vedere di seguito come scegliere gli occhiali da vista più adatti per l’estate 2021, ma se desideri saperne di più clicca qui per altri consigli.

Occhiali da vista Summer 2021 – Come sceglierli?

Dobbiamo dire la verità, gli occhiali neri, classici, non tramontano mai! Ecco quindi che se sei particolarmente tentato/a ad optare per una montatura nera, dalle linee semplici e tradizionali, sicuramente farai una scelta vincente.

I design possono essere svariati: squadrati o tondeggianti, purché permettano di far risaltare le linee naturali del viso.

Se si ha una faccia a cuore, tonda o ovale, meglio prediligere montature geometriche spigolose.

Scelta contraria invece per le facce più squadrate e triangolari.

Questo gioco di contrasti permette di riequilibrare le forme della faccia, ma se si desidera calcare e metterle in risalto, è sempre possibile associare la forma del viso alla forma degli occhiali.

Ma se di occhiali di tendenza stiamo parlando, non possiamo non parlare delle montature che hanno segnato gli anni ’70, i così detti “modelli vintage”.

Le forme di questi occhiali sono solitamente vistose, realizzate in osso o metallo, con cerchi sia chiusi che aperti.

Meno nominate ma comunque gettonate, le montature a giorno, ovvero quelle caratterizzate da una struttura leggerissima e minimale, che si limita a tenere unite le due lenti e funzionare da appoggio su naso e orecchie. Nelle montature a giorno infatti le lenti non sono dotate di cornice.

I colori più trendy per le montature

Altra scelta vincente potrebbe essere optare per occhiali super colorati (anche multicolor), dalle montature robuste, solitamente in cellulosa o pvc, perfetti per incorniciare gli occhi con linee nette e appariscenti.

Sono tantissimi gli stilisti che con l’arrivo dell’estate propongono assortimenti di occhiali variopinti, per scegliere la colorazione più adatta potrebbe essere utile affidarsi all’armocromia, che ci insegna ad abbinare nuance come il blu, il celeste, il viola ed il magenta ai sottotoni di pelle particolarmente freddi, mentre il rosso, il giallo e l’arancio alle tipologie di pelle più calde.

Un’altra montatura che non tramonta mai è quella maculata, tartarugata o ghepardata, purché riproduca uno stile animalier selvaggio ed anche un po’ sensuale.

Sono più le donne infatti, rispetto agli uomini, ad optare per questo tipo di montatura, perfetta se vogliamo apparire un più maturi.

Quando si vanno a scegliere gli occhiali da vista inoltre, bisogna tenere conto anche della tipologia di lenti che vogliamo montare.

Alcune infatti sono particolarmente spesse e non possono essere installate in qualsiasi tipo di montatura.

Ecco quindi che è sempre bene chiedere il parere di un esperto.