Morte Teodosio Losito: indagato il produttore tv Alberto Tarallo

Morte Teodosio Losito: ultime news e informazioni. Nel registro degli indagati è finito il produttore tv Alberto Tarallo nel procedimento avviato dalla Procura di Roma in cui si ipotizza il reato di istigazione al suicidio per la morte dello sceneggiatore e produttore Teodosio Losito. In base a quanto si apprende Alberto Tarallo, fondatore della società Ares, è stato oggetto oggi di acquisizioni documentali da parte della Guardia di Finanza su disposizione dei magistrati di piazzale Clodio. La notizia è stata diffusa dall’agenzia nazionale giornalistica Ansa.

La morte di Teodosio Losito continua a tenere banco sulla stampa e nella aule di giustizia. Il noto sceneggiatore e produttore tv è morto suicida nel gennaio del 2019.

LE DICHIARAZIONI SHOCK DI MASSIMILIANO MORRA E ADUA DEL VESCO SULLA SETTA

Di recente il Corriere della Sera ha fatto sapere che esiste un contenzioso civile tra Alberto Tarallo e il fratello di Teodosio, Giuseppe Losito, rispetto a una polizza vita del valore di 300mila euro stipulata dal produttore in favore del fratello. Successivamente a fronte di un prestito chiesto al compagno, Teodosio avrebbe nominato Tarallo beneficiario. A confermare la presenza di un contenzioso è stato l’avvocato Pesce che a Fanpage.it ha dichiarato di recente: “Entrambi sono stati nominati beneficiari di una polizza e il contenzioso è stato presentato dalla Zurigo. Inizialmente, il beneficiario era il fratello di Teodosio Losito, successivamente beneficiario è diventato Alberto Tarallo”.

Inoltre Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha parlato anche di un anello sparito dalle mani del compagno di Tarallo e apparso poi su quelle di un attore. Probabilmente sarà stato un regalo prima della morte. “Quando è morto, noi abbiamo scoperto che, dalle sue mani è sparito un suo particolare anello. Quell’anello poi è stato notato, il giorno dopo il funerale, al dito di un attore. Anche lui presenza nella sceneggiatura di ZagarHollywood. Teo, aveva un tatuaggio dedicato a una persona. Questa stessa persona aveva ricambiato con la dedica per Teo e replicato il gesto d’amore”.