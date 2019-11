A star is born di Lady Gaga ha superato 6 milioni di copie vendute nel mondo. La popstar italo-americana ha sfoggiato un nuovo colore di capelli (rosa) sorridendo in uno scatto condiviso sui suoi profili social, che certifica questi record. “A year ago, A Star was Born, and here we are 6 times pink platinum”, ha scritto GaGa.

A trainare la colonna sonora del gettonatissimo film è stato, inizialmente, il singolo “Shallow”, cantato in duetto con il divo di Hollywood Bradley Cooper. Il brano ha vinto anche il premio Oscar come “Miglior canzone originale” ed è stato interpretato dai due attori, sul palco degli Academy Awards, al pianoforte.

Redazione-iGossip