Achille Lauro lascia Soundreef per tornare in Siae

Achille Lauro ha lasciato Soundreef per tornare in Siae. L’ha rivelato lo stesso cantautore al Wired Next Fest di Firenze. “Per me che sono un autore- ha detto il giovane artista -, che la mia passione è scrivere, che ho pubblicato dischi e libri con i miei pensieri, è molto importante che ci sia la tutela di un istituto come la Siae in Italia. Sono molto contento di essere ritornato a Siae, che sarà mio partner per tutti i lavori futuri”.

Finora restano nella scuderia Soundreef: Enrico Ruggeri, Fedez, J-Ax, Rovazzi, Gigi D’Alessio, Maurizio Fabrizio, Nesli, 99 Posse, Noyz Narcos, Biondo, Dark Polo Gang e Boss Doms.

Redazione-iGossip