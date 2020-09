Almamegretta pubblica il remaster di Sanacore con due singoli inediti

Almamegretta ha deciso di pubblicare il remaster di Sanacore con due singoli inediti, che sarà disponibile dal prossimo 23 ottobre in versione fisica (doppio vinile colorato a 180 grammi con copertina gatefold e booklet di 4 pagine o CD digipack con booklet di 20 pagine), sulle piattaforme streaming e in digital download. L’album è già disponibile in pre-order.

Nel remaster di Sanacore ci saranno un brano dub prodotto da D.raD. e un pezzo strumentale mixato dal produttore discografico e dub master britannico, Adrian Sherwood.

Raiz ha dichiarato: “Le nostre capacità e il nostro modo di scrivere canzoni, probabilmente, si sono affinati nei lavori che hanno seguito Sanacore eppure, per il nostro pubblico, questo album è la pietra miliare non solo della nostra carriera ma anche di un decennio di grandi trasformazioni musicali. Abbiamo deciso così di far uscire un’edizione completamente rimasterizzata del disco”.

Almamegretta, remaster di Sanacore: la tracklist

‘O sciore cchiù felice Maje Pe’ dint’ ‘e viche addò nun trase ‘o mare Sanacore Ammore nemico Scioscie viento Ruanda Nun te scurdà Se stuta ‘o ffuoco Tempo Tamms Dub ‘O sciore cchiù dub Heartical Dub