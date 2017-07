Alvaro Soler lascia X Factor per dedicarsi solo alla musica

Alvaro Soler ha deciso di lasciare il talent show di Sky, X Factor, dopo soltanto un’edizione per dedicarsi soltanto alla musica. Il famoso e amatissimo cantautore spagnolo pensa già al suo nuovo album. L’ex giudice di X Factor 2016 non ha mai desiderato fare televisione, ma musica. E’ molto preso dal suo tour, che lo vedrà protagonista anche in dodici città italiane. La star di Volar ha parlato del suo addio a X Factor durante un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa. Il 26enne cantautore spagnolo di Sofia ama alla follia la musica.

Alvaro ha spiegato a La Stampa: “Oggi posso dire che la televisione non è ciò che desidero fare nella vita. Il mio lavoro è la musica, cantare, salire su un palco, fare concerti, intrattenere la gente. Sono nato per questo, lo sento. E poi, le canzoni di Eterno Agosto sono già stato assimilate dal pubblico ed è tempo che ne scriva delle altre. Dopo le dodici date italiane avrò ancora qualche show in giro per l’Europa e forse qualcosa in America Latina – ha sottolineato il popolare artista spagnolo -, ma la mia priorità è concentrarmi sul disco nuovo. Se uscirà all’inizio o alla metà dell’anno prossimo non lo so dire”.

Dal 18 luglio sarà in Italia per il suo tour. “Questo è uno spettacolo molto più estroso di quello invernale – ha assicurato Alvaro Soler – L’estate è la mia stagione, la mia musica è perfetta per ballare, divertirsi, cercare di rilassarsi ed evitare di pensare alle cose brutte della vita”.

Quali sono le tappe italiane del suo nuovo tour? La tournée partirà da Grugliasco (Torino) per poi proseguire il 19 luglio a Genova, il 20 a Mantova, il 22 a Napoli, il 23 a Peccioli (Pisa), il 30 a Roma, l’11 agosto a Lignano Sabbiadoro, il 12 a Senigallia, il 13 a Pescara, il 15 a Gallipoli, il 17 a Taormina e il 24 a Cagliari.