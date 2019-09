Anche quando piove è il nuovo singolo di Mameli feat. Alex Britti. La notizia è stata ufficializzata da entrambi sul profilo Instagram del 23enne artista. L’ex concorrente della diciottesima edizione del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha dichiarato ai suoi follower: “Oggi sono io e non esiste giorno migliore per dirlo! La mia prossima canzone Anche quando piove, fuori il 30/08, l’ho scritta e cantata insieme ad un pezzo di storia della musica italiana: il boss Alex Britti”.

Il giovane artista ha condiviso questa grande gioia con i suoi fan: “Ho perso le parole, perché raccontare un evento del genere della propria vita in poche righe non è possibile, anzi per quanto mi riguarda, non dovrebbe essere legale. È un onore, per me, sapere che Alex creda nel mio progetto e ne abbia voluto fare parte. Il pezzo è una bomba. Buona Pioggia”.

Redazione-iGossip