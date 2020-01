Antonella Ruggiero attaccata per una foto sulle sardine: scoppia la polemica

Antonella Ruggiero è stata duramente attaccata per una foto sulle sardine pubblicata sulla sua seguitissima pagina Facebook. Questa immagine ha scatenato un vespaio di polemiche e attacchi volgari e gratuiti.

Sardine – Foto: Facebook

Qualcuno ha commentato: “Che tristezza”. E poi ancora: “Che delusione”. Altri si sono spinti oltre, sottolineando che che “è inaccettabile che una persona di spettacolo debba fare politica” o invitandola a pensare a cantare “che è meglio”.

L’amico musicista Mauro Sabbione, ex tastierista dei Matia Bazar, ha pubblicato la stessa foto e ha preso le difese di Antonella: “Questa è la foto che ha pubblicato Antonella Ruggiero sulla sua pagina di FB. Senza scrivere nulla e senza prendere nessuna posizione politica. Pagina che replico anch’io vergognandomi per tutte le feroci critiche dei soliti leoni, anzi cog**oni da tastiera che affermano, con mio grave disappunto, che un artista non debba prendere posizioni politiche – ha proseguito -. Mi fanno particolarmente imbestialire le frasi tipo: ‘Sei una grande artista ma da oggi non ti seguirò più ne metterò like’. Andatevene affan**lo razza di imbecilli. Siamo artisti e proprio per questo assai sensibili alla vita reale intorno a noi. Ne conosco a bizzeffe di cantanti famosi, fascisti, comunisti, anarchici e magari anche amici di Putin o di Trump ed ognuno decide nella propria vita sociale ed artistica di avere il proprio pensiero, le proprie idee, e naturalmente deve sentirsi libero di esternare, esattamente come si permettono di fare gli imbecillì di turno, visto anche i momenti cupi che state vivendo in Italia. Povera Patria”.