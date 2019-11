Ariana Grande sta molto male, fan preoccupati: cancellati i prossimi concerti del tour

Ariana Grande sta molto male. Il concerto del 17 novembre, in programma a Lexington, è già stato cancellato, ma a rischio potrebbero essercene altri. Che cosa è successo all’idolo di milioni di teenager e giovani di tutto il mondo? La popstar americana sta attraversando un periodo davvero difficile e travagliato a causa di alcuni problemi di salute che vanno avanti da circa un mese. I fan della famosa e influente cantante sono ovviamente molto preoccupati.

“Sono molto ammalata – ha spiegato l’artista Ariana Grande su Instagram Story – ho dolori fortissimi ed enormi difficoltà a respirare durante le esibizioni. Non ho davvero idea di cosa stia accadendo al mio corpo e ho bisogno di capirlo. Vedrò i dottori di nuovo e vi farò sapere per lo spettacolo. Mi spiace davvero tanto”.

L’artista di Break up with your girlfriend, i’m bored ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti che la ritraggono mentre è alle prese con un areosol e una sacca di flebo di vitamine. I fan di Ariana sono visibilmente preoccupati. C’è grande apprensione e ansia per i problemi di salute di Ariana.

Tantissimi fan stanno inviando messaggi di affetto, solidarietà e incoraggiamento alla loro beniamina. Anche alcuni vip hanno dispensato consigli ad Ariana per affrontare al meglio questo malanno di stagione, tra cui la celebre e amatissima Barbra Streisand, che su Twitter ha cinguettato: “Prendi un beverone bello forte a base di vitamina C con un po’ di miele di Manuka e naturalmente una bella zuppa di pollo”.

Take a strong Vitamin C drink with some Manuka honey and of course get some chicken soup! Bx https://t.co/Ybd4wTEjnw

— Barbra Streisand (@BarbraStreisand) November 17, 2019