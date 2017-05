Ariana Grande tornerà a cantare a Manchester domenica prossima insieme con tanti altri divi della musica internazionale a meno di due settimane dall’attacco terroristico alla Manchester Arena nel quale, al termine dello show della Grande, furono uccise 22 persone e oltre 60 persone rimasero gravemente ferite. Il tributo alle vittime si terrà all’Old Trafford Cricker Gound di Manchester, con una capacità di 50mila posti, è verrà trasmesso in diretta dall’emittente televisiva e radiofonica BBC.

Domenica saliranno sul palco del grande evento musicale intitolato One love Manchester tante star di rilievo mondiale: i Coldplay, Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Usher, Niall Horan, i Take That e Pharrell Williams. Gli incassi dell’evento verranno devoluti in beneficenza al fondo per le vittime della strage. I fan che erano presenti alla tragica serata potranno entrare gratis.

Dopo l’attentato, la Grande aveva sospeso il suo tour, cancellando anche due concerti in programma alla O2 Arena di Londra.

La cantante americana Ariana Grande aveva preannunciato questo concerto a Manchester in un bellissimo messaggio di speranza e amore condiviso con i suoi fan.

LA LETTERA DI ARIANA GRANDE

“Il mio cuore, le mie preghiere e le più profonde condoglianze per le vittime dell’attacco di Manchester e i loro cari – aveva esordito Ariana – Non c’è niente che io o chiunque altro possiamo fare per sopperire al dolore che state sentendo o farvi stare meglio. Ma in ogni caso, io allungo la mia mano e il mio cuore e tutto ciò sia possibile dare a chiunque di voi abbia bisogno di qualsiasi tipo di aiuto. La sola cosa che si può fare in questo momento è scegliere come questa cosa debba condizionarci e in che modo vogliamo continuare a vivere le nostre vite. Ho pensato molto a tutti i miei fans, a tutti voi, senza sosta in quest’ultima settimana. Il modo in cui avete affrontato tutto questo è stato di grande ispirazione per me e mi ha resa fiera di voi più di quanto possiate immaginare. La compassione, la tenerezza, l’amore, la forza che avete mostrato in questa settimana appena passata è esattamente l’opposto di quanto avrebbe voluto ciò che anima i fatti accaduto lo scorso lunedì. VOI siete l’opposto. Mi dispiace per il dolore e la paura che avete dovuto soffrire e per il trauma che avete patito. Non saremo mai in grado di capire perché eventi di questo tipo debbano verificarsi perché questa non è la nostra natura”.

La popstar americana aveva poi continuato: “Noi non molleremo e non agiremo nella paura. Non permetteremo loro di dividerci, non lasceremo che sia l’odio a vincere. Non voglio restare per un anno intero senza poter vedere e abbraccia re i miei fans, così come loro stanno continuando ad abbracciare me. La nostra risposta a questa violenza deve essere stare più vicini, tutti insieme, aiutarci l’un l’altro, amare di più, cantare più forte e vivere con molta più gentilezza e generosità di quanta ne avessimo prima. Tornerò presto nella incredibilmente coraggiosa città di Manchester per passare del tempo con i miei fans e avere modo di fare un concerto in onore delle vittime, al fine di raccogliere del danaro per le loro famiglie. Voglio ringraziare i miei colleghi musicisti per aver preso parte alla nostra manifestazione di amore a Manchester. Conoscerò presto altri dettagli che condividerò immediatamente con voi. Dal giorno in cui abbiamo dato il via al The Dangerus Woman Tour insieme, ho sempre detto che questo show, più di ogni altra cosa, era inteso per essere uno spazio sicuro per i miei fans. Un posto per loro dove potersi rifugiare, per festeggiare e sentirsi al sicuro. Per conoscere gli amici visti online, per esprimersi. Quello che è accaduto non cambierà tutto questo”.

Per poi sottolineare: “Quando si guarda tra il pubblico del mio show, voi siete belli, diversi, puri, una folla felice. Migliaia di persone, incredibilmente differenti, tutte lì per lo stesso motivo, la musica. La musica è qualcosa che chiunque, sulla Terra, dovrebbe poter condividere. La musica è intesa per unirci tutti, renderci felici, insieme. Questo è quello che continuerà ad essere. Continueremo ad onorare coloro che abbiamo perso, i loro cari, i miei fan e tutti coloro colpiti da questa tragedia. Saranno nella mia mente e nel mio cuore ogni giorno e avrò un pensiero per loro in ogni cosa che farò nella mia vita”.