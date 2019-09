Arte Instore Tour di Mambolosco: tutte le date

Arte è il primo album di Mambolosco, all’anagrafe William Miller III Hickman, che è disponibile anche in versione fisica a partire da venerdì 13 settembre. Il disco dell’artista italoamericano contiene 16 brani con testi che raccolgono pensieri, ricordi, racconti degli anni trascorsi tra Italia e Stati Uniti, in cui Mambolosco celebra la bella vita ed esprime tutto il senso di rivalsa per i successi raccolti in questi due anni con la musica, a dispetto di chi non ci credeva.

Arte di Mambolosco: la tracklist dell’album

01. Faccio Apposta (prod. Nardi)

02. Costa Tanto feat. Tony Effe (prod. Nardi)

03. Benzina (prod. Nardi)

04. Colleziono Banconote feat. Pyrex (prod. Nardi)

05. Di Più (prod. Sick Luke)

06. Twerk feat. Boro Boro (prod. Nardi)

07. La Wave (prod. Nardi)

08. Mc Drive feat. Shiva (prod. Adam11 x Nardi)

09. Hijo De Puta (prod. AVA x Mojobeatz)

10. Arte (prod. Nardi)

11. IDGAF (prod. Sick Luke)

12. G-Star feat. Enzo Dong (prod. Nardi)

13. No Cap (prod. Peppe Amore)

14. Sugo feat. Nashley (prod. Boston George x Nardi)

15. Lelly Kelly (prod. Nardi)

16. Guarda Come Flexo 2 (prod. Nardi)

Arte Instore Tour di Mambolosco

16 SETTEMBRE – BOLOGNA – ore 15:00 Mondadori, Via Massimo D’Azeglio 34

16 SETTEMBRE – MODENA – ore 18:30 Mondadori, c/o Cinema Victoria V. Sergio Ramelli 101

17 SETTEMBRE – LUCCA – ore 15:00 Sky Stone & Songs, Piazza napoleone 22

17 SETTEMBRE – FIRENZE – ore 18:30 Galleria del Disco, Piazza della Stazione

18 SETTEMBRE – FROSINONE – ore 15:00 Mondadori, Via Aldo Moro

18 SETTEMBRE – ROMA – ore 18:00 Discoteca Laziale, Via Giovanni Giolitti 263

19 SETTEMBRE – SALERNO – ore 15:00 Feltrinelli, Corso Vittorio Emanuele 20

19 SETTEMBRE – NAPOLI – ore 18:30 Feltrinelli, Stazione Piazza Garibaldi

20 SETTEMBRE – BARI – ore 14:00 Feltrinelli, CC Santa Caterina

20 SETTEMBRE – LECCE- ore 18:30 Mondadori, Viale Felice Cavallotti 7/a

21 SETTEMBRE – COSENZA – ore 14:00 Feltrinelli, Via G.Mazzini 86

21 SETTEMBRE – GIOIA TAURO – ore 18:30 Mondadori, Parco Commerciale Annunziata – Via Nazionale 111

22 SETTEMBRE – MESSINA – ore 15:00 Feltrinelli, Via Ghibellina 32

22 SETTEMBRE – CATANIA – ore 18:30 Feltrinelli, Via Etnea 283/285/287

23 SETTEMBRE – PALERMO – ore 17:00 Feltrinelli, Via Cavour 133

24 SETTEMBRE – TORINO – ore 15:00 Feltrinelli, Stazione Porta Nuova – Via Nizza 2

24 SETTEMBRE – VARESE – ore 18:30 Varese Dischi, Galleria Manzoni, Via Alessandro Manzoni 3

25 SETTEMBRE – COMO – ore 16:00 Frigerio Dischi, Via Giuseppe Garibaldi 38

Redazione-iGossip