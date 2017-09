Avril Lavigne al lavoro per un nuovo album

Avril Lavigne è al lavoro per un nuovo album. La 32enne cantautrice, musicista, stilista e attrice canadese ha annunciato la bella notizia ai suoi fan mediante un messaggio condiviso sui suoi profili social.

La celebre e amatissima artista canadese ha scritto: “Voglio solo ringraziarvi tutti per la vostra pazienza mentre lavoro a questo nuovo album. È stato un lungo ripristino e voglio assicurarmi che tutto questo sia perfetto per voi. Voi meritate solo il mio massimo sforzo e questo è quello che ho intenzione di fare e di darvi! Non vedo l’ora di condividere la musica alle quale sto lavorando, prometto che sarà qui prima di quanto crediate”.

Un post condiviso da Avril Lavigne (@avrillavigne) in data: 31 Ago 2017 alle ore 17:26 PDT

Con molta probabilità entro la fine del 2017, Avril Lavigne lancerà il primo singolo del nuovo album per la gioia dei suoi fan.

Zane and I today recording. Been through a lot together and making music is a part of the #healing. Love you Zane. @zanecarney @jrotem Un post condiviso da Avril Lavigne (@avrillavigne) in data: 31 Ago 2017 alle ore 16:18 PDT

Il sesto disco di Avril segna il comeback dell’artista dopo il problema di salute legato alla sindrome di Lyme, della quale lei stessa ha parlato apertamente: “Potevo a mala pena mangiare, non avevo idea che una puntura di insetto potesse causare tutto ciò, mi sentivo letargica e con capogiri, c’erano decisamente volte in cui non potevo farmi la doccia per una settimana intera perché non mi reggevo in piedi, mi sentivo come se mi fosse pian piano succhiata via tutta la mia vita. Mi sono sentita come se non potessi respirare, non riuscivo a parlare e non riuscivo a muovermi; credevo di stare per morire”.

Ora fortunatamente è acqua passata e Avril è felicissima del suo nuovo album.

Auguri!