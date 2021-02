Baby Gang è il nuovo singolo di Baby: il video ufficiale

Baby Gang è il nuovo singolo di Baby, il rapper di 20 anni, nato a Lecco e cresciuto a Milano, di origini marocchine. Il video è entrato nelle tendenze di YouTube superando quota 400mila visualizzazioni.

Baby Gang è il nuovo singolo di Baby: il testo

TN, VM, bocca chiusa col PM

Sbirro di M cerca nelle mie TN

Trova sotto solo la mia suola il PM

Ricordo che ero solo

Frate, un minorenne e basta

Senza soldi in tasca

Bandana in testa, testa Vallanzasca

Ho la guerra in testa, mica in testa i rasta.

Baby Gang (È colpa)

Baby Gang (È stato)

Baby Gang (Sempre)

Baby Gang (Sto con)

Baby Gang (Sento)

Baby Gang (Nei tg)

Baby.

Mi chiamano, frate sì, baby

Perché, fra, da baby ero crazy

Giravo con degli albanesi

Cebujen coi senegalesi

Aceke, fra, con gli ivoriani

Fufu con i burkinabebe

Afana sto coi nigeriani

Cacciamo, frate, quella sese

On a gang gang gang

Che conta i cash cash cash

Sono, fra, Baby Gang Gang Gang

Volo a Marrakech, cash cash

Fra, con tutta la gang ho fatto solamente un patto

Che non farò come quel ratto

Che diceva, no parla tanto

E poi.

Baby Gang (È colpa)

Baby Gang (È stato)

Baby Gang (Sempre)

Baby Gang (Sto con)

Baby Gang (Sento)

Baby Gang (Nei tg)

Baby.

Ho promesso, giuro, a mamma

Tuo figlio spacca tutti ‘sti rapper che

Vivono, fra, ancora con mamma

Fanno la Francia, voglion far come noi

Io non vivo a casa con mamma

Casa famiglia da dieci anni, boy

Non ho mai chiesto un euro a mamma

Piuttosto l’euro lo toglievo, fra, a voi

Yao, fils de pute, fils de papa

Tengo, frate, tre palle, negli slip una blaka

Quale street, quale strada

Tuo padre è un avvocato e mia zia gli pulisce casa

Mia zia gli pulisce casa

Mio frate gli svuota la casa e

Prende frate quella cassa poi

Si fa un anno di vacanza

Non a Dubai o Casablanca

Ma con lo zio Peppe in casanza

A giocare a scala 40

Con lo zio Baby chiuso in stanza

Baby, Baby, Baby Gang

Baby, Baby, Baby.

Baby Gang (È colpa)

Baby Gang (È stato)

Baby Gang (Sempre)

Baby Gang (Sto con)

Baby Gang (Sento)

Baby Gang (Nei tg)

Baby.

Baby Gang è il nuovo singolo di Baby: il video ufficiale