Bailame è il nuovo singolo di MC Lunatic feat. Joe Naglieri: il significato e il video

Bailame è il nuovo singolo di MC Lunatic feat. Joe Naglieri, che è già disponibile dal 7 agosto scorso nei digital store e sulle piattaforme digital. Un brano dal sound estivo che unisce la musica rap/hip-hop alle sonorità latin-pop. Il progetto è nato grazie all’incontro fortuito di due ragazzi in studio di registrazione, dove si sono conosciuti. Da subito è sorta la voglia di registrare un brano insieme. Ecco significato e video del brano.

Giuseppe Naglieri, in arte Joe Nalieri, è un cantautore pugliese che nel 2015 ha collaborato con il famoso produttore discografico Charlie Rapino all’uscita dei singoli “Lucia” e “Renzo Mattei”. Quest’ultimo brano ha conquistato le vette nelle Classifiche AirPlay.



Bryan Ramirez, in arte MC Lunatic, è un ballerino e rapper di origini colombiane. In Italia lo abbiamo conosciuto nel 2017, quando è arrivato in finale al talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, per diventarne ballerino professionista l’anno successivo. Il 2019 lo ha visto protagonista nel corpo di ballo di Battiti Live, mentre nel 2020 ha calcato, sempre come ballerino, il palco della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Sin da piccolo ha sempre amato la danza e la musica.

Bailame è il nuovo singolo di MC Lunatic feat. Joe Naglieri: il video ufficiale