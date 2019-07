Balliamo insieme è il nuovo singolo di Cristian Imparato. La nuova canzone del vincitore di Io Canto ed ex concorrente del Grande Fratello 16 è disponibile dallo scorso 28 giugno. Imparato ha dichiarato che è un pezzo nato per gioco e sopratutto per scommessa. Tra l’altro è la prima volta che Cristian si cimenta con il genere musicale reggaeton/trap ma ad oggi può dire che questo stile è uno dei suoi preferiti.

Questo pezzo rappresenta l’estate, la freschezza, la voglia di ballare e di vivere con la giusta leggerezza le proprie storie d’amore. Il singolo esce su tutte le piattaforme con etichetta Battitorumore e distribuzione Believe Digital,prodotto artisticamente da Alberto Rapetti, Daniele Di Giorgi e Giacomo Accardi.

Il video musicale del brano è stato girato al White Beach Terracina sulla spiaggia di Terracina (LT) il 5 luglio scorso.

Redazione-iGossip