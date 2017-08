Beautiful Trauma di Pink: la tracklist del nuovo album

Beautiful Trauma è il nuovo album della cantautrice e attrice statunitense Pink. Il nuovo disco di Alecia Beth Moore è in uscita il 13 ottobre 2017. Un grande ritorno sulle scene musicali per la famosa e amatissima artista americana dopo cinque anni dal successo ottenuto con The truth about love, trainato dai brani Try e Just Give Me a Reason. Il nuovo disco di Pink è anticipato dal singolo What About Us.

Pink ha condiviso la cover del suo nuovo album sui suoi profili social e ha confessato di essere molto entusiasta ed eccitata! Si è detta molto orgogliosa del suo nuovo disco e pur ammettendo che sono passati un bel po’ di anni dal suo ultimo album è grata ai suoi fan perché l’hanno sempre sostenuta e supportata.

Beautiful Trauma: la tracklist del nuovo album di Pink

01. Beautiful Trauma

02. Revenge

03. Whatever you want

04. What About Us

05. But we lost it

06. Barbies

07. Where we go

08. Forn now

09. Secrets

10. Better Life

11. I am here

12. Wild Hearts Can’t Be Broken

13. You Get my love

