Best of in arrivo per i 20 anni di carriera degli Zero Assoluto. A tre anni dall’ultimo album, Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi sono tornati al lavoro. All’interno del progetto ci saranno dei brani cantanti insieme a dei giovani artisti. Entrambi i cantanti hanno avviato altre attività lavorative: Matteo è uno dei boss di One Shot, l’agenzia che si occupa di youtuber e tiktoker, mentre, Thomas è uno dei fondatori del team Mkers, una squadra di giocatori professionisti di videogiochi.

Thomas De Gasperi ha affrontato questo argomento durante una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano Magazine: “Tutto è nato quasi per caso. Noi che apparteniamo alla vecchia generazione di musicisti abbiamo dei cicli di musica ben precisi. Non siamo abituati a sfornare un disco dietro l’altro, come succede oggi: siamo legati al vecchio approccio di fare musica, e tra un album e l’altro passano anni”.

Per poi aggiungere: “Con questo approccio, arrivati alla soglia dei 40 anni, ci siamo voluti mettere alla prova con qualcos’altro. Non avevamo mai fatto i conti con il mondo fuori dal contesto musicale. Così ci siamo chiesti: ‘Ma noi, senza Zero Assoluto, cosa saremmo?’. Solo che ora tutto è sfuggito di mano”.

Redazione-iGossip