Biagio Antonacci annuncia nuove date del suo tour 2017-2018

Biagio Antonacci ha annunciato nuove date del suo tour 2017-2018 durante la seconda serata dei Wind Music Awards 2017, il grande evento musicale italiano presentato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il 54enne cantautore e chitarrista italiano ha ricevuto il premio per i live, introdotto per la prima volta quest’anno ai Wind Music Awards. Ha poi colto al volo l’occasione per svelare tre nuove date al tour già programmato: raddoppiano gli appuntamenti di Acireale (30 dicembre), Bari (9 gennaio) e Padova (27 gennaio).

Il celebre artista italiano Biagio Antonacci darà il via al tour il 15 dicembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze. Lo show musicale verrà anticipato dall’uscita del nuovo album di inediti del cantautore, prevista per il 10 novembre.

I biglietti per le nuove date del tour, prodotto e organizzato da F&P Group, in collaborazione con IRIS S.r.l., sono già disponibili in prevendita dal 7 giugno sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

LE DATE AGGIORNATE DEL TOUR DI BIAGIO ANTONACCI

Venerdì 15 dicembre 2017 – Firenze (Nelson Mandela Forum)

Sabato 16 dicembre 2017 – Rimini (105 Stadium)

Lunedì 18 dicembre 2017 – Lugano (Pala Resega)

Martedì 19 dicembre 2017 – Genova (105 Stadium)

Giovedì 21 dicembre 2017 – Torino (Pala Alpitour)

Mercoledì 27 dicembre 2017 – Pescara (Pala Giovanni Paolo II)

Venerdì 29 dicembre 2017 – Acireale (Pal’Art Hotel)

Sabato 30 dicembre 2017 – Acireale (Pal’Art Hotel)

Lunedì 8 gennaio 2018 – Bari (Pala Florio)

Martedì 9 gennaio 2018 – Bari (Pala Florio)

Sabato 13 gennaio 2018 – Eboli SA (Pala Sele)

Martedì 16 gennaio 2018 – Reggio Calabria (Palasport)

Venerdì 19 gennaio 2018 – Perugia (Pala Evangelisti)

Sabato 20 gennaio 2018 – Livorno (Modigliani Forum)

Martedì 23 gennaio 2018 – Pesaro (Adriatic Arena)

Mercoledì 24 gennaio 2018 – Mantova (Pala Bam)

Venerdì 26 gennaio 2018 – Padova (Kioene Arena)

Sabato 27 gennaio 2018 – Padova (Kioene Arena)