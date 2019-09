Billie Eilish su Bad Guy: “Ero convinta che sarebbe stata un flop”

Billie Eilish ha dichiarato che era convinta che la sua grande hit internazionale Bad Guy sarebbe stata un flop. La 17enne cantautrice e modella statunitense Billie Eilish Pirate Baird O’Connell è rimasta molto sorpresa dal grande successo mondiale della sua canzone.

“La cosa divertente è che in realtà ho pensato che avrebbe fatto flop – ha detto l’artista -, perché il ritornello non ha un vero e proprio gancio – almeno quello che abbiamo scritto come ritornello. Io e mio fratello ci siamo seduti nella sua stanza cercando di scrivere qualcos’altro ma non abbiamo potuto farlo perché nulla funzionava. Per qualche ragione alla gente piace ed è grandioso – ha aggiunto -, adesso. È una delle canzoni preferite che abbia mai fatto. È la mia preferita da cantare, è così divertente. Sono così orgogliosa di quel brano”.

Redazione-iGossip