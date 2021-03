Boreale è il primo EP di Xelfer: la tracklist

Boreale è il primo EP di Xelfer. Il concept EP è composto da 4 brani emozionali in cui i paesaggi invernali diventano metafora di vari stati d’animo. L’accurato lavoro sui suoni e sulle armonie delle canzoni di “Boreale” è una naturale conseguenza del percorso formativo di Xelfer. Andrea Marcomini – vero nome dell’artista – all’età di 10 anni inizia a suonare il clarinetto, strumento con cui prosegue il suo percorso di studi al Conservatorio di Bologna. La sua grande passione per la musica e la sua curiosità lo portano a studiare anche sassofono, tromba, pianoforte, batteria e chitarra. Nel 2011, inoltre, fonda insieme ad altri musicisti i The End At The Beginning, band metalcore con all’attivo tour italiani ed europei. Contemporaneamente entra nel mondo della produzione musicale e delle attività di mixing & mastering e, nel 2018, dà vita a questo progetto artistico solista in cui inizia anche a cantare.

I brani di “Boreale” sono frutto di tutte le influenze musicali che hanno contraddistinto il percorso formativo di Xelfer e possono essere accostati all’emo-trap, genere che, negli Stati Uniti, è prodotto da molti artisti provenienti dal metalcore. I testi delle canzoni, riprendendo le atmosfere musicali, sono riflessivi, introspettivi e, quando toccano l’aspetto sentimentale, non puntano sull’immediatezza.

Dopo aver pubblicato con costanza 12 singoli negli ultimi due anni – tra cui “Una Fine Diversa” (2020) in collaborazione con Cicco Sanchez, che ha superato i 200mila stream -, Xelfer in “Boreale” raccoglie 4 nuovi brani emozionali che compongono il suo primo lavoro solista.

Boreale di Xelfer: la tracklist dell’EP

01 Mare D’Inverno

02 Aurora

03 Neverland

04 Iceberg