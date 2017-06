Britney Spears nei concerti: “Ballo tanto e ho un po’ di playback”

Britney Spears è stata più volte criticata dai media per il fatto che si esibirebbe soltanto in playback durante i concerti live. La Reginetta del Pop è stata interpellata sulla vicenda e ha risposto così al giornalista: “Sono contento che tu mi stia facendo questa domanda perché è veramente divertente. Molte persone pensano che io non canti dal vivo… perché ballo tanto e ho un po’ di playback, ma c’è un mix della mia voce e della riproduzione di base. Mi pesa veramente perché porto il mio cu.. là fuori e canto allo stesso tempo ma nessuno mi dà mai credito per questa cosa”.

La cantante di Slumber Party era finita diverse volte al centro delle polemiche per i suoi concerti live… Molti giornalisti e diversi detrattori della famosa e popolare artista statunitense l’avevano aspramente criticata…

Il Los Angeles Times aveva riportato proprio come la maggior parte del primo show del Piece Of Me di Las Vegas, già al centro delle polemiche prima dell’inizio per colpa proprio del playback annunciato e della brevità dello spettacolo (un’ora e mezza a malapena), si fosse svolto proprio con un uso esagerato del lip-syncing: “La cantante ha dato l’impressione di usare il playback per la maggior parte della sua performance. E’ stato utilizzato molto in numeri ad altissimo carico energetico come Womanizer, ma anche per ballad più lente e tranquille come Perfume, durante la quale Britney ha addirittura preso una sedia sul palco”.

Ancora più duro e cinico il giudizio di Mike Prewatt del Las Vegas Weekly, che sul suo profilo Twitter aveva criticato aspramente la cantante e la scelta del lip-syncing: “Britney Spears potrebbe essere l’unica cantante dal vivo con la sfacciataggine di cantare in playback su un brano dove ha già utilizzato l’AutoTune”.

A presto con nuove news e indiscrezioni su Britney Spears!