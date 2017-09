Camila Cabello ha lasciato le Fifth Harmony per intraprendere la sua carriera da solista. The Hurting. The Healing. The Loving è il suo album di debutto da solista, che è stato anticipato da alcuni singoli tra cui Crying in the Club. La 20enne cantautrice cubana naturalizzata statunitense Karla Camila Cabello Estrabao va avanti per la sua strada dopo aver ottenuto il successo e la fama mondiale grazie a The X Factor USA e al gruppo musicale delle Fifth Harmony. E’ iniziata una nuova vita musicale per Camila, come ha raccontato lei stessa in una recente intervista rilasciata alla rivista Rollercoaster.

L’artista di origine americana-cubana ha ribadito quanto il disco sia assolutamente una rappresentazione totale e assoluta della sua vera identità e personalità: “Fare per davvero la mia musica, adesso, è veramente far sentire la mia voce, sono in grado di parlare di chi sono, una grande parte è la mia cultura e la mia famiglia… Come sono in grado di rappresentare altre persone latine, è meglio perché ora in realtà vado a parlare a partire dalla mia voce”.

Nel gruppo musicale delle Fifth Harmony sia lei sia le altre colleghe non avevano la libertà di pronunciare le loro opinioni individuali: “In un gruppo, altre persone lo fanno per te, se questo ha un qualche senso, perché nessuno può gestire cinque opinioni diverse su una cosa sola”.

Questo nuovo, avvincente ed entusiasmante cammino artistico da solista la spinge ad essere ancora più precisa, determinata e pignola. Camila Cabello ha infatti dichiarato senza troppi giri di parole: “La sfida più grande penso, onestamente, sia il carico di lavoro, perché sono una perfezionista e voglio che tutto sia perfetto, curo ogni minimo dettaglio, tutto richiede il 100%”.

Noi facciamo i nostri più cari auguri a Camila per questa nuova carriera da solista!