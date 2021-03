Camminiamo Chill è il nuovo singolo di Mboss con i featuring di Young Rame e Jamil: il video

Camminiamo Chill è il nuovo singolo di Mboss con i featuring di Young Rame e Jamil. Mboss, nome d’arte di Mohamed Sy, artista classe 1995 di origine senegalese, è cresciuto a Zingonia, in provincia di Bergamo, in un quartiere in cui spopola la microcriminalità.

Con la sua trap, concepita come quella statunitense, racconta esperienze vissute in prima persona o da spettatore direttamente coinvolto. “Camminiamo Chill” parla dell’attitudine e della mentalità che caratterizza la gente del suo quartiere ed è condivisa dagli abitanti di molte altre zone simili nel mondo. La volontà di Mboss è quella di raccontare la realtà che vive per liberarsene e costruirsi una via d’uscita. Anche per questo cerca sempre uno stile che si distingua, un suono e un flow di rime che rappresentino in maniera unica la cultura dei giovani delle periferie, dei bassifondi e delle piazze di quartiere.

Mboss da adolescente si è appassionato sia alla musica (è entrato per la prima volta in uno studio di registrazione all’età di 14 anni) che al calcio, praticando entrambi. Nel corso degli anni ha abbandonato la passione calcistica per concentrarsi a tempo pieno sulla musica, anche grazie ai consigli di Vacca, che lo ha aiutato nella prima fase del suo percorso artistico. Dopo essersi fatto notare con i primi pezzi, ha iniziato a collezionare collaborazioni con artisti di rilievo come Sfera Ebbasta, Vegas Jones, Vacca, Jamil, Laioung, Amill Leonardo e altri.

“Camminiamo Chill” arriva sulle piattaforme digitali pochi giorni dopo l’uscita del video ufficiale e un mese e mezzo dopo l’exploit ottenuto su YouTube con “Zona Rossa”.

Camminiamo Chill di Mboss con i featuring di Young Rame e Jamil: il video