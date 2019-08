Capo Plaza coinvolto in una rissa in Sardegna

Capo Plaza è rimasto coinvolto in una rissa in Sardegna. Il 21enne rapper salernitano ha raccontato lo spiacevole episodio su Instagram Story. Ma che cosa è successo? Qual è la versione dei fatti del giovane artista campano?

Il video della lite tra lo staff del cantante e alcuni fan ha diviso in due il popolo della Rete. Capo Plaza ha voluto fare chiarezza mediante una Instagram Story: “Mi state chiedendo in tanti come sto, perché è iniziata a girare la notizia. Voglio spiegare in prima persona, non voglio che qualcuno inizi a dire bugie su quello che è successo. Ieri in Sardegna una persona si è avvicinata per chiedermi una foto – ha dichiarato -, io gli ho risposto che l’avrei fatta dopo. Alla mia risposta ha iniziato ad offendere me e il mio staff e poi ha alzato le mani su un membro del mio team. Senza volerlo siamo stati tutti coinvolti nella rissa ed è andata come andata”.

Si è detto contrario ad ogni forma di violenza e di non temere critiche o giudizi riguardo quest’episodio e ha precisato che non tornerà più sull’argomento: “Non sono una persona violenta, non prenderei mai l’iniziativa di alzare le mani su qualcuno, chi mi conosce lo sa, alla fine non m’importa cosa penseranno gli altri, so chi sono e non ascolterò le voci. Il luogo dove sono nato per fortuna mi ha insegnato a difendermi quando qualcuno vuole fare l’arrogante e anche per questo sarò sempre grato a Salerno. Mi fa schifo la violenza – ha spiegato -, ma mi fa schifo ancor di più chi senza alcun motivo aggredisce me e i miei amici. Non parlerò più dell’accaduto, ma ricordate che gli artisti sono persone, non manichini, né scimmie da intrattenimento. Nulla è più importante del rispetto”.

Redazione-iGossip