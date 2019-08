Chasing Cars degli Snow Patrol è la canzone più trasmessa del secolo nelle radio del Regno Unito. Negli ultimi cento anni è la hit più passate dalle stazioni radiofoniche inglesi. La ballad è stata pubblicata nel 2006 e ha raggiunto solo numero 6 nelle classifiche del Regno Unito, ma ha continuato a restare nella top 100 per un totale di 166 settimane.

Gary Lightbody, frontman del gruppo, ha dichiarato: “Ci hanno chiesto, sei settimane prima, se potevano usare la traccia in America, nella serie tv, quindi col passare dei giorni che ne siamo poi dimenticati. Così, una notte siamo andati a dormire e ci siamo svegliati la mattina dopo con Chasing Cars al numero uno negli Stati Uniti, su iTunes, durante la notte”.

Chasing Cars degli Snow Patrol: il video della canzone

La forza del brano è proprio nella sua semplice potenza: “È una canzone emotivamente aperta, semplice. Ma è anche sfacciatamente una canzone d’amore, e in realtà non ne abbiamo altre. Il modo in cui unifica al pubblico è la cosa che mi piace di più”.

