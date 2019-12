Cheyenne è il nuovo singolo di Francesca Michielin descritto come un pezzo romantico, nostalgico, pieno di contrasti, che nasconde un cuore synth e ballabile, incalzante con i suoi ritmi electro-pop. La voce di Francesca si lega in modo speciale alla consolle di Charlie Charles, i tappeti di archi alle percussioni digitali e i vocalizzi tribali al pianoforte. Francesca racconta la malinconia del ricordo, che scatena emozioni quando associata alla vita. L’illusione di aver vissuto qualcosa di grande, che è poi scomparso senza lasciare traccia. Se fossimo cheyenne, ma siamo solo gente. Solo gente che sbaglia, poi si chiama amore.

Il singolo accarezza e non sovrasta, permette alla voce della cantante di esprimersi al meglio, con un sound nostalgico e un testo (scritto da Mahmood) che si adatta perfettamente al mondo di Francesca. La semplicità dei ricordi, il sentirsi spiazzati in una quotidianità che gioca tra presente e passato, in una malinconia romantica.

Un mondo nuovo, una realtà diversa, il senso di adattamento e quel “ripensare” che crea interrogativi e domande forse senza risposta.