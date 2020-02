Chi è Anastasio? Ha raggiunto la fama e popolarità grazie alla vittoria della dodicesima edizione del talent show X Factor. Poi ha regalato al pubblico diverse canzoni di successo, tra cui Il fattaccio del vicolo del moro, Generale e La fine del mondo. Ma quanti anni ha? Dov’è nato? Quanto è alto? Conosciamolo meglio, scoprendo l’età, la biografia e la carriera del cantante.

Anastasio – Foto: Facebook

Chi è Anastasio? La biografia del cantante

Anastasio, all’anagrafe Marco Anastasio, è nato a Meta, piccolo comune della città metropolitana di Napoli, il 13 maggio 1997. Discende da una famiglia di avvocati civilisti, ma la sua più grande passione fin da quando era piccolo è sempre stata la musica. Si è diplomato presso l’Istituto Agrario di Portici. Alto 175 cm, pesa 70 chili e non ha tatuaggi.

Chi è Anastasio? La carriera del cantante

Anastasio ha esordito come cantante, aprendo un canale YouTube, con lo pseudonimo di Nasta dove ha pubblicato diversi brani. Alcuni dei quali sono stati raccolti nell’EP Disciplina sperimentale, prodotto da Gigi Emme. Il 20 marzo 2018 è tornato alla ribalta con Come Maurizio Sarri. Il brano, dedicato all’allora allenatore del Napoli, ha riscosso notevole successo soprattutto tra i tifosi partenopei. Ma il successo è arrivato con X Factor 12 quando con il brano La fine del mondo ha conquistato il primo posto. Il vincitore di X Factor 12 è in gara al Festival di Sanremo 2020 di Amadeus con il brano Rosso di rabbia ed è tra i grandi favoriti alla vittoria della kermesse canora nazional popolare.