Chi è Boss Doms? Data di nascita, altezza, biografia, Sanremo 2020 e Achille Lauro

Chi è Boss Doms? Chiamarlo dj, chitarrista o producer è sicuramente riduttivo: è un artista eclettico e polistrumentista con una cultura musicale a 360°. Un’anima punk glam anni 70’ che unisce un suono unico, moderno e riconoscibile ad un’estetica estrema e dirompente. Ma quanti anni ha? Dov’è nato? Qual è il suo vero nome all’anagrafe? Conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, la carriera e la vita privata.

Chi è Boss Doms? La biografia

Boss Doms è il nome d’arte di Edoardo Manozzi. Non si conoscono con esattezza né l’altezza né il peso dell’artista. Non si hanno notizie neanche sul padre e sulla madre del chitarrista di Achille Lauro. Boss Doms è nato e cresciuto nelle periferie di Roma. Ha intuito fin da bambino che la musica avrebbe avuto un ruolo da protagonista nella sua vita. Ha iniziato presto a suonare vari strumenti, assorbendo qualsiasi cultura musicale con la quale veniva in contatto.

Chi è Boss Doms? La carriera e la vita privata

Il momento di rivelazione è arrivato quando ha partecipato al suo primo rave party. Ha scoperto un mondo totalmente nuovo che gli cambierà la vita, quello della musica elettronica. Il mattino stesso, tornato a casa dal rave, ha scaricato il primo software per produrre musica sul computer e ha iniziato così il suo percorso di produttore.

Per i primi anni ha prodotto brani club e ha suonato come dj ai rave party della Capitale. In parallelo ha prodotto beat per gli artisti della scena romana, per citarne alcuni Gemitaiz, Noyz Narcos e il suo amico di infanzia Achille Lauro. Con quest’ultimo Doms ha fatto una promessa: quella di portarlo al successo italiano, mettendo momentaneamente in pausa il suo progetto solista, pur continuando a produrre i propri brani originali in un ambito club “crossover”, con l’obiettivo finale di superare i confini nazionali.

Questa collaborazione ha portato Lauro e Doms a suonare nei palchi più importanti d’Italia, a collaborare con artisti e interpreti di livello altissimo e a ottenere svariate certificazioni discografiche d’Oro e di Platino.

Insieme ad Achille Lauro, ha partecipato nel 2017 a Pechino Express. I due hanno formato il duo I Compositori. Da questa esperienza i due hanno ottenuto molta visibilità nel mondo della tv, che hanno permesso il grande salto al Festival di Sanremo 2019.

Ora che la promessa alla carriera di Lauro è stata mantenuta, il suo progetto da solista è la priorità assoluta.

Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale Boss Doms non è single. Si è unito in matrimonio con la conduttrice radiofonica, modella e deejay Valentina Georgia Pegorer.

I due si sono conosciuti quando il chitarrista ha partecipato, proprio in coppia con Achille Lauro, a Pechino Express. I due, dopo che è scoccata la scintilla, sono poi usciti allo scoperto dopo la trasmissione e successivamente hanno avuto una bimba insieme. La figlia della coppia si chiama Mina ed è nata il 25 gennaio 2019.