Chi è Bugo? Età, altezza, biografia, carriera, moglie, Morgan e Sanremo

Chi è Bugo? Il cantante si è presentato con Morgan in gara al Festival di Sanremo 2020 con la canzone Sincero. L’epilogo è stato disastroso: sono stati squalificati perché Marco Castoldi ha cambiato le parole del testo del brano e Bugo l’ha piantato in asso durante la quarta puntata della kermesse canora nazional popolare. Ora conosciamolo meglio scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, la carriera e la vita privata dell’artista.

Bugo – Foto: Facebook

Chi è Bugo? La biografia

Bugo – Foto: Facebook

Bugo è il nome d’arte di Cristian Bugatti. Nato a Rho (MI) il 2 agosto 1973, Cristian si è poi trasferito con la sua famiglia nel novarese, per la precisione a Cerano, dove ha trascorso gli anni giovanili. Sua madre è casalinga e il padre è commerciante di metalli. Ha frequentato le scuole elementari in una scuola di preti, dove ha fatto il chierichetto per 5 anni. Ha poi frequentato la scuola media di Cerano. Ha giocato nel Cerano Calcio per un paio di stagioni e successivamente si è iscritto nella squadra di pallacanestro del paese. Dopo la scuola media, la famiglia si è trasferita a San Martino di Trecate, appena fuori Cerano, e ha frequentato il Liceo Scientifico Antonelli a Novara. La rigidità degli insegnanti e il disinteressamento per le materie scolastiche hanno fatto crescere in Bugo una propensione alla ribellione, che l’ha portato a ricevere continue note di condotta, soprattutto per il fatto che spesso saltava le lezioni.

Negli ultimi anni di liceo si è appassionato alla letteratura, in particolar modo alla poesia del periodo romantico (principalmente quella del poeta francese Arthur Rimbaud). È sempre di questo periodo il primo incontro con il mondo della musica. Ha iniziato a suonare la batteria. Poi ha svolto il servizio militare

Chi è Bugo? La carriera e la vita privata

Bugo e Morgan – Foto: Facebook

Terminato il servizio militare, nel 1994 ha fondato i Quaxo, gruppo in cui ha suonato la chitarra elettrica e ha cantato, ispirato dal punk e dai Nirvana. L’esperienza è terminata dopo 2 anni e a partire da quel momento l’artista ha iniziato la sua carriera da solista. L’esordio come cantautore è arrivato nel 1999 quando ha pubblicato in vinile il suo primo singolo, Questione d’eternità e sul finire del 2000 è arrivato anche il suo primo album, intitolato La prima gratta. Il suo stile è poliedrico, si cimenta spesso in diversi generi musicali e spazia fra diverse epoche culturali scrivendo canzoni mai banali, che passano dal trattare argomenti di attualità a quelli che affrontano temi più approfonditi. Non a caso riceve il soprannome di ‘fantautore’. Poi ha pubblicato i seguenti album: Sentimento westernato, Dal lofai al cisei, Golia & Melchiorre, Sguardo contemporaneo, Contatti, Nuovi rimedi per la miopia e Nessuna scala da salire. Ha inoltre recitato come attore nei film Pedra Mendalza del regista Claudio Rocchi e Missione di pace del regista Francesco Lagi. Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo 2020, in coppia con Morgan con la canzone Sincero. Nella serata del venerdì, Morgan ha iniziato la canzone cambiando il testo della stessa e inserendovi critiche nei confronti di Bugo, dovute a screzi per l’esibizione della serata precedente. Bugo ha prontamente abbandonato il palco e l’esibizione è stata interrotta. A fine serata è stata annunciata la squalifica della coppia dalla gara canora. Il suo ultimo album si intitola Cristian Bugatti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Bugo si è sposato con Elisabetta, una diplomatica. Il matrimonio si è celebrato nel 2011 a Nuova Delhi, in India, dove la coppia ha risieduto dal 2010 al 2014. La coppia risiede a Milano e ha un figlio.