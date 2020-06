Chi è Hell Raton? Età, altezza, biografia, canzoni, album, X Factor, fidanzata e Instagram

Chi è Hell Raton? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Ha iniziato la sua carriera di rapper nel 2014 e nel 2020 ha raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione come giudice nel cast del famoso e popolare talent show, X Factor. Molto amato dai giovani, Hell Raton è molto seguito su Facebook e Instagram. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, le canzoni, gli album e la vita privata del rapper e produttore discografico italiano.

Hell Raton – Foto: Facebook

Chi è Hell Raton? La biografia

Hell Raton è il nome d’arte di Manuel Zappadu. Nato a Olbia il 14 maggio 1990, sotto il segno zodiacale del Toro, Hell è figlio del fotoreporter sardo Antonello Zappadu. Sua madre è ecuadoregna. Cresciuto a Quito, capitale dell’Ecuador, è poi tornato ad Olbia all’età di 11 anni. La passione per il rap lo spinge a seguire le orme di Salmo, con band come gli Skasico e più tardi To Ed Gein e Three Pigs’ Trip, prima dell’avvio della carriera solista e il trasferimento a Milano.

Chi è Hell Raton? La carriera e la vita privata

Nel 2010, insieme al rapper Salmo e ai suoi colleghi En?gma e Dj Slait, ha fondato la Machete Crew con lo scopo di divulgare il verbo della loro visione musicale e artistica il più lontano possibile. Nel 2011, Hell Raton, al tempo conosciuto come El Raton, ha lanciato il suo primo singolo “Multicultural”, accompagnato da un videoclip girato interamente a Londra, città in cui ha vissuto e lavorato per alcuni anni, prima di tornare in pianta stabile a Milano con la crew di Machete.

Si è poi occupato soprattutto di produzione e ha raccolto il materiale musicale realizzato in precedenza per dare alla luce in free download “Basura Muzik vol. 1”, un album di 16 tracce che raccoglie alcuni featuring di diversi rapper. Nel 2014 è uscito Rattopsy EP. In seguito ha preso parte alla vita del palcoscenico, come in occasione del Machete Warriors Tour.

Negli ultimi tempi, è stato impegnato in alcuni progetti benefici come Machete Aid on Twitch a favore di coloro che lavorano nel settore musicale e stanno affrontando la crisi causata dall’emergenza Coronavirus. Il 9 giugno 2020, durante una puntata di E poi c’è Cattelan, è stata annunciata la sua partecipazione come giudice alla quattordicesima edizione di X Factor.

“Nel mio lavoro convivono i ruoli di discografico, talent scout, direttore artistico e creativo – ha dichiarato Hell in un’intervista -, ma anche musicista. Di fronte a un talento provo a esaminarlo in tutti i suoi aspetti e le sue e abilità, con un approccio 2.0, per trovare, insieme, il percorso più adatto alla sua carriera… è quello che vorrei fare qui”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa ben poco. Ha una fidanzata oppure è single? Il rapper ha sempre voluto mantenere un low profile e massimo riserbo sulla sua vita sentimentale.

La discografia di Hell Raton

Solista

2014 – Rattopsy EP

Con i Machete Crew

2012 – Machete Mixtape

2012 – Machete Mixtape Vol II

2014 – Machete Mixtape III

2015 – Machete Mixtape Gold Edition

2019 – Machete Mixtape 4