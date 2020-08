Chi è Highsnob? Età, vero nome, biografia, album, carriera, Instagram e Facebook

Chi è Highsnob? Quanti anni ha? Qual è il suo vero nome? Dove è nato? Dove è cresciuto? Highsnob è uno dei rapper più amati dalle nuove generazioni e non solo. Alla sua pagina Facebook ufficiale sono iscritti quasi 30mila fans. Al suo profilo Instagram risultano iscritti molti di più, 150mila followers. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo biografia e carriera dell’artista campano.

Chi è Highsnob? La biografia

Highsnob è il nome d’arte di Michele Matera. Ha 30 anni ed è nato ad Avellino, ma è cresciuto ad Arcola, vicino La Spezia, in un contesto periferico difficile e con poche possibilità per i giovani. Comincia ad avvicinarsi alla scrittura da adolescente e dopo aver concluso gli studi nel settore grafico pubblicitario comincia a scrivere le sue prime rime e a rapparci sopra. Comincia proprio dalla periferia a comporre i primi pezzi, ma la notorietà arriva quando, raggiunta Milano, si avvia il progetto dei Bushwaka che si contraddistingue, seppur nella sua breve durata, per la miscela fra freschezza, toni allegri, colori sgargianti, rimando trash e tante punchlines di grandissimo effetto.

Chi è Highsnob? La carriera

Il suo primo singolo, “Harley Quinn” (certificato disco d’oro) evidenzia la sua capacità di fondere le sonorità della trap con la potenza di rime e contenuti del rap classico. Lo stile di Highsnob, con i successivi brani, andrà a delinearsi sempre meglio, fino a tradursi nel suo primo EP, “PrettyBoy” (2017), di cui fa parte “Fa volare” e in cui si fanno notare i featuring con Ernia e Livio Cori. Il suo 2018 inizia con la pubblicazione di “WANNABE” in coppia con Junior Cally che farà parte, insieme all’altro singolo “La migliore vendetta”, del suo primo progetto da indipendente, “Bipopular”. Nel 2019 bissa il successo pubblicando “WANNABE VOL. 2” sempre con Junior Cally che consacra il brano come una saga di culto tra il pubblico urban. A questo seguono l’hit “23 coltellate” feat. Mambolosco e l’EP “Yin”.

Subito dopo si concentra sulla scrittura del suo primo album ufficiale, “Yang”, anticipato da ”WANNABE VOL. 3” in cui, oltre a Junior Cally, c’è un altro ospite di rilievo, Enzo Dong, e dal singolo estivo “BUGIE DA BERE”, influenzato dal reggaeton e con il featuring di Pacestema, cantante emergente incontrata per caso a Milano.