Chi è Joseph Capriati, il dj e produttore discografico accoltellato dal padre

Chi è Joseph Capriati? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanti album ha prodotto? Joseph Capriati è balzato agli onori della cronaca nazionale e internazionale agli inizi del 2021 perché è stato accoltellato all’addome dal padre durante una lite in famiglia per futili motivi. Attualmente è ricoverato all’ospedale di Caserta in gravi condizioni. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo biografia e carriera dell’artista.

Joseph Capriati – Foto: Facebook

Chi è Joseph Capriati? La biografia

Joseph Capriati – Foto: Facebook

Joseph Capriati, all’anagrafe Giuseppe Capriati, è nato a Caserta il 25 luglio 1987. Come si legge su Wikipedia, ha iniziato la sua carriera ad appena 11 anni a Caserta come Dj resident del club Seven con lo pseudonimo di Prince Dj. Un primo album nel 2010 e dal 2012 dj resident a Le Grand di Ibiza. Suo anche il record di musica senza interruzione per 25 ore 30 minuti a Miami. Vive da anni in Spagna, ma era ritornato a Caserta all’inizio di dicembre 2020 nell’abitazione dei genitori a causa della pandemia di Covid-19 e dello stop della movida.

Chi è Joseph Capriati? La carriera

Joseph Capriati – Foto: Facebook

Joseph Capriati è molto amato e seguito su Facebook e Instagram, dove viene seguito da fan di tutto il mondo.

