Chi è Lewis Capaldi? Anni, altezza, biografia, carriera, canzoni e Sanremo

Chi è Lewis Capaldi? Il suo nome è nella lista dei migliori cantanti emergenti di rilievo globale. Ha già ricevuto diversi e prestigiosi premi. Le sue canzoni, tra cui Someone you loved e Before you go, fanno sognare milioni di fan in tutto il mondo. In Italia si è fatto subito conoscere e apprezzare in occasione della sua ospitata al Festival di Sanremo 2020 di Amadeus. Ma quanti anni ha? Dov’è nato? Quanto è alto? Conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia e la carriera dell’artista scozzese.

Lewis Capaldi – Foto: Instagram

Chi è Lewis Capaldi? La biografia

Lewsi Capaldi – Foto: Instagram

Lewis Capaldi è nato a Whitburn, piccolo paese di circa 11mila abitanti della Scozia centrale facente parte dell’area di consiglio del Lothian Occidentale, il 7 ottobre 1996. Ha origini italiane, da parte del padre. L’attore Peter Capaldi, che ha interpretato il dodicesimo Doctor Who nell’omonima serie televisiva di successo internazionale, è suo cugino. È anche un lontano parente del fisico nucleare nato a Barrhead, Joseph Capaldi. Fin da piccolo ha sempre nutrito una grande passione per la musica e in particolar modo per lo studio della chitarra.

Chi è Lewis Capaldi? La carriera

Lewis Capaldi – Foto: Facebook

La sua carriera è sbocciata nel 2017 con il singolo Bruises pubblicato da indipendente sulle principali piattaforme di streaming, totalizzando milioni di riproduzioni ma soprattutto catturando l’attenzione della Universal, che non ci ha pensato due volte a metterlo sotto contratto: “La scrissi il giorno del mio ventesimo compleanno. Mi ero appena lasciato con la mia fidanzata, dopo un anno e mezzo. L’ho fatto perché avevo bisogno di impegnarmi seriamente con la musica, e anche lei aveva alcune cose che la stavano tenendo impegnata, non provavo sentimenti negativi, ma ovviamente la cosa era ancora abbastanza fresca. Penso che parli semplicemente della mancanza di una persona alla quale sei stato legato e delle cose che per qualche motivo non sono andate come speravate”.

Nello stesso anno è stato pubblicato il suo primo disco: l’Ep “Bloom”, contenente le seguenti tracce: “Bruises”, “Fade” e “Lost on you”, che ha anticipato di poco il secondo Ep “Breach”. Ha poi supportato grandi star di rilievo mondiale durante i tour del 2018. L’8 novembre 2018 ha pubblicato il suo secondo disco intitolato Breach. Nel 2019 il suo singolo rivoluzionario Someone You Loved ha scalato le classifiche in Europa, Asia e Australia.

Il cantante scozzese è stato ospite durante la terza serata di Sanremo 2020, dove ha eseguito “Before You Go” e “Someone You Loved”. Poi Capaldi è stato il grande protagonista dei Brit Awards 2020. Ha infatti conquistato il premio come nuovo artista dell’anno e come miglior canzone grazie a “Someone you loved”.