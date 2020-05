Chi è Marracash? Età, altezza, biografia, carriera, canzoni, album ed Elodie

Chi è Marracash? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Nel panorama musicale italiano è uno dei rapper più apprezzati e stimati. Oltre ad essere musicista è anche produttore musicale. La sua vita privata è finita al centro del gossip per via della sua intensa e appassionata love story con la collega, Elodie. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, la carriera e la vita privata del rapper.

Chi è Marracash? La biografia

Marracash è il nome d’arte di Fabio Bartolo Rizzo, che è stato adottato definitivamente dall’artista perché da piccolo, essendo siciliano e avendo il viso ben marcato, gli altri bambini lo chiamavano “marocchino”. È affetto da una forma non grave di disturbo bipolare. L’artista è nato il 22 maggio 1979, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, a Nicosia, comune di 13mila abitanti del libero consorzio comunale di Enna in Sicilia, da madre bidella e da padre camionista. Alto 189 cm, ha un fratello minore. Successivamente la famiglia si è trasferita a Milano nel quartiere periferico della Barona. Fino all’età di dieci anni ha vissuto in una casa di ringhiera di via Bramante, per un periodo in un monolocale che il padre condivideva con cinque colleghi e, in seguito, con la madre in un modesto appartamento dello stesso stabile. Da bambino i suoi musicisti preferiti erano i Metallica e gli 883. Si è diplomato in perito elettronico.

Chi è Marracash? La carriera

Marracash ha iniziato a incidere le sue prime strofe sotto lo pseudonimo di Juza delle Nuvole, comparendo nel demo del 1999 The Royal Rumble di Prodigio, a fianco di Jake La Furia, Gué Pequeno, Vincenzo da Via Anfossi e Dargen D’Amico. Nel 2004 ha debuttato nel mondo musicale con il mixtape PMC VS Club Dogo – The Official Mixtape, prodotto nato dalla collaborazione tra i Club Dogo e la Porzione Massiccia Crew, rispettivamente di Milano e Bologna. Nello stesso anno ha preso vita il collettivo Dogo Gang. Poi ha pubblicato diversi singoli. Nel 2007 Marracash ha accompagnato i Club Dogo nella loro ascesa nel mainstream. Il 13 giugno 2008 è uscito il primo disco solista del rapper pubblicato da una major, la Universal, Marracash. Nel 2010 ha pubblicato il suo secondo album, Fino a qui tutto bene. L’anno seguente King del rap. Durante la sua carriera ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui Artista dell’anno ai M.E.I. Meeting delle etichette indipendenti.

Chi è Marracash? La discografia

Album in studio

2008 – Marracash

2010 – Fino a qui tutto bene

2011 – King del rap

2015 – Status

2016 – Santeria (con Gué Pequeno)

2019 – Persona

Album dal vivo

2017 – Santeria Live (con Gué Pequeno)

Con la Dogo Gang

2004 – PMC VS Club Dogo – The Official Mixtape

2008 – Benvenuti nella giungla

Chi è Marracash? La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Marracash è felicemente fidanzato da alcuni anni con l’ex star di Amici di Maria De Filippi e grande protagonista dei Festival di Sanremo, Elodie Di Patrizi.