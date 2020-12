Chi è Neno? Anni, biografia, carriera, Amici di Maria De Filippi e Instagram

Chi è Neno? Qual è il suo vero nome? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Neno è diventato popolare grazie alla sua partecipazione come concorrente al talent show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, vale a dire Amici. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo biografia, carriera, profilo Instagram e curiosità del giovane cantante.

Neno – Foto: Facebook

Chi è Neno? La biografia

Neno – Foto: Facebook

Stefano Farinetti, in arte Neno, nasce a Torino il 13 novembre del 1998. Inizia a cantare all’età di 5 anni, partecipa sin da giovanissimo a diversi concorsi canori regionali e nazionali e frequenta uno stage presso il CET di Mogol, parallelamente agli studi presso l’Università di Torino presso la facoltà di Scienza della Comunicazione.

Chi è Neno? La carriera

Neno – Foto: Facebook

Con il suo produttore Andrea “Andy” Mancini, inizia a comporre presto i primi brani, tra cui “Inadeguato”, con cui si aggiudica il premio per la miglior performance e il premio come vincitore del Bma, Bologna Musica d’Autore, celebre contest organizzato dalla storica etichetta discografica Fonoprint. Il 16 novembre 2019 entra a far parte del talent show Amici di Maria De Filippi, distinguendosi per il suo timbro vocale caldo e intenso capace di interpretare con credibilità brani internazionali così come classici italiani. Dopo l’esperienza nel talent show, pubblica il brano “Meglio star da soli”. A giugno 2020 esce il nuovo singolo “Faccio tardi pure oggi”, brano che a 4 mesi dall’uscita resta nella top15 della classifica radio indipendenti emergenti e nella top50 della classifica radio indipendenti. Quest’estate partecipa al Festival di Castrocaro, dove si classifica primo nella classifica streaming TIM Music, secondo nella classifica degli esperti di Rai Radio2 e terzo nella classifica generale. Con i primi tre singoli, raggiunge in pochi mesi oltre 1 milione di ascolti su Spotify. A settembre 2020 è ospite del Premio Lunezia e a ottobre viene nominato artista del mese di MTV New Generation e duetta con Pierdavide Carone, nel corso del concerto milanese del cantautore al Memo Restaurant Club. Al suo profilo Instagram risultano iscritti oltre 25mila follower.