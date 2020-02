Chi è Pago? Età, altezza, canzoni, GF, Serena Enardu e biografia del cantante

Chi è Pago? Il cantante è ormai diventato un personaggio televisivo, dato che ha partecipato a diversi reality e talent show: da Temptation Island Vip al Grande Fratello Vip 4 fino a Music Farm. Quanti anni ha? Dov’è nato? Qual è il suo vero nome? Quali sono le sue canzoni più famose? Come si chiama la sua ex moglie? Quanti figli ha? Con chi è fidanzato? Conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia e la carriera del cantante.

Pago – Foto: Facebook

Chi è Pago? La biografia

Pago – Foto: Facebook

Pago è il nome d’arte di Pacifico Settembre. È nato, sotto il segno zodiacale della Vergine, a Quartu Sant’Elena in Sardegna il 30 agosto 1971. Alto 190 cm., sguardo angelico e animo nobile. La sua passione è sempre stata la musica, fin da piccolo, insieme ai libri e al tennis. Ha trascorso tutta la sua infanzia e la sua adolescenza nella sua terra natale, poi raggiunta la maggiore età si è trasferito prima a Napoli e poi a Milano per far carriera. Va pazzo per i tatuaggi.

Chi è Pago? La carriera

Ha esordito come cantante con la prima band, i “New Rose”, e dopo alcune esperienze come artista di strada ha deciso di lasciare la sua isola in cerca di fortuna. Dopo molte esibizioni live da solo, è entrato a far parte della cover-band “Super’Up”. Nel 2005 ha ottenuto un contratto con la Carosello Records e la Warner Music Italy. Il suo primo singolo intitolato Parlo di te è diventato uno dei tormentoni dell’estate, oltre a far da colonna sonora a uno spot pubblicitario. Nello stesso anno si è esibito al Festivalbar 2005. Nell’ottobre dello stesso anno ha pubblicato il singolo Non cambi mai.

L’anno successivo ha partecipato e vinto la terza edizione del reality show Music Farm, condotto da Simona Ventura su Rai 2. Dopo questa esperienza ha pubblicato il suo primo album, che porta il suo nome Pacifico Settembre, anticipato dal singolo Vorrei tu fossi mia. Nel 2008 è uscito il singolo Love my love. L’anno seguente ha pubblicato il suo secondo album Aria di settembre, anticipato dall’uscita della cover Un’estate fa, cantata in coppia con Franco Califano. Nel 2010 il nuovo singolo è ancora una cover, questa volta porta la firma di Stevie Wonder, A Place in the Sun, portata al successo da Dino negli anni sessanta con la versione italiana dal titolo Il sole è di tutti. Nel luglio 2012 ha pubblicato il nuovo singolo In eterno.

Nel settembre 2019 ha partecipato, insieme alla sua fidanzata Serena Enardu, alla seconda edizione del reality show Temptation Island Vip. Agli inizi del 2020 è di nuovo concorrente in un altro reality show: il Grande Fratello Vip 4.

Chi è Pago? La vita privata

Pago e Serena Enardu – Foto: Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Pago è stato sposato per ben 10 anni con la famosa showgirl Miriana Trevisan. I due si sono uniti in matrimonio nel 2003. Nel 2006 si sono separati. Sono poi tornati insieme nel 2008 e nel 2009 è nato il primo figlio della coppia vip, Nicola. Nel 2013 è giunto al capolinea il loro matrimonio. Dopo la fine della storia con Miriana, Pago ha iniziato una storia con l’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu. Pago e Serena si sono innamorati nel 2013 e hanno avuto entrambi un figlio da storie precedenti. La loro storia è finita sotto i riflettori mediatici a Temptation Island Vip 2, causando una rottura temporanea del loro rapporto. Sono poi tornati insieme durante il Grande Fratello Vip 4.