Chi è Tones and I? Anni, biografia, album e carriera dell’artista di Dance Monkey

Chi è Tones and I? Anni, biografia, album e carriera dell’artista australiana della hit internazionale Dance Monkey, che ha raggiunto i vertici delle classifiche in più di venti paesi. Quando e dove è nata? Qual è il suo vero nome? Scopriamo insieme l’età, la biografia, gli album, la carriera e alcune curiosità su Tones and I.

Tones and I – Foto: Instagram

Chi è Tones and I? Biografia dell’artista di Dance Monkey

Tones and I – Foto: Instagram

Tones and I è nata il 15 agosto 2000 nel quartiere di Mount Martha, nella penisola di Mornington a sud-est di Melbourne. Il suo vero nome è Toni Elizabeth Watson. Da quando ha 4 anni gioca a basket, la sua grande passione insieme alla musica. Alle scuole superiori ha imparato a suonare il piano, poi ha sperimentato con drum pad, effetti del suono e loop station. Tones and I è una grande sostenitrice dei diritti lgbtqia+ ed è sempre in prima linea contro il razzismo. Molto amata e seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram dove vanta oltre 500mila follower e Facebook con 150mila follower.

Chi è Tones and I? Carriera dell’artista di Dance Monkey

Toni Watson ha iniziato la sua carriera, cantando in locali nella sua zona. Nel 2018 ha ottenuto un permesso per esibirsi come artista di strada nel centro di Melbourne. Si è poi trasferita a Byron Bay, dove le sue performance di strada hanno goduto di popolarità, fino a farle vincere una competizione di talenti locali. Il 1º marzo 2019 ha pubblicato il suo singolo di debutto Johnny Run Away, che ha raggiunto la 12ª posizione nella classifica australiana ed è stato certificato doppio disco di platino dalla Australian Recording Industry Association per aver venduto più di 140.000 copie a livello nazionale.

La sua è un’idea di femminilità non stereotipata: “Non scriverò mai canzoni che parlano dei miei capelli, del mio c**o, di macchine (…) e di tutte quelle cose stupide”.

Il successo internazionale è arrivato con il secondo singolo, Dance Monkey, pubblicato nel maggio successivo, che ha raggiunto la vetta delle classifiche in trentuno paesi. I due brani, insieme al terzo singolo Never Seen the Rain, sono inclusi nell’EP di debutto della cantante australiana, The Kids Are Coming, uscito il 30 agosto 2019 e distribuito dalla Sony Music. Tones and I dopo la tournée australiana ha annunciato che si esibirà in Italia il 24 e il 25 giugno 2020 in occasione del Rumors Festival, che si terrà al Teatro Romano di Verona, e dell’Unaltrofestival 2020 che si terrà al Magnolia di Milano.