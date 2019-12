Chiaramente visibili dallo spazio è il nuovo album di Biagio Antonacci, che è stato anticipato dall’inedito “Ci siamo capiti male”. Durante la conferenza stampa di presentazione del disco, il celebre cantautore ha spiegato: “Un disco vissuto e nato in studi diversi. Mi piaceva rinforzare l’aspetto acustico da cantautore minimalista. Il mio sogno è un disco chitarra e voce, prima o poi lo farò. Andrebbe ascoltato, meditato, come album. Vi voglio dire grazie di questi anni, momenti di musica“.

Biagio ha fatto un piccolo bilancio: “Mi piace aver rispettato il sogno di quel ragazzo di Rozzano che sognava di fare il suo primo disco. E mai avrei pensato di poterne fare 15 in studio, più tutti gli altri. E di riuscire a creare interesse, negli anni. Vedere gli occhi voi, la Sony, stare insieme a questo gruppo per cercare non solo di conquistare podi ma quello della nostra vita”.

Taketo Gohara, produttore, ha asserito: “Ci siamo divertiti tanto. Ero un po’ impaurito (sorride), la cosa che mi ha colpito è che sei una brava persona. Mi sono divertito proprio a fare questo disco… è sempre più difficile, ma invece ci siamo sempre divertiti”.

Antonacci ha parlato dei prossimi appuntamenti live: “Mi manca stare sul palco con la chitarra in mano, pianoforte. Non avere solo la musica prepotente che mi gasa un casino ma anche riuscendo a trovare un dialogo col pubblico”.