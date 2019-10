Christmas in the city è l’album di Lea Michele per Natale 2019. Il disco si ispira ai ricordi d’infanzia della famosa attrice e cantante statunitense. Sul suo profilo Instagram ha annunciato il suo nuovo progetto discografico: “Sono finalmente in grado di condividere questo con voi! Non vedo l’ora di entrare nello spirito vacanziero con voi ragazzi”.

Lea ha poi sottolineato: “È sempre stato il mio sogno fare un disco di Natale, è così speciale per me. È un momento dell’anno così importante per me e la mia famiglia da cui ho così tanti ricordi incredibili. Dipinge questa bellissima immagine di New York, ma riguarda anche il vero significato di stare con la famiglia e gli amici”.

Nel disco ci saranno le seguenti canzoni: “Do You Want to Build a Snowman?”, “Rockin’ Around the Christmas Tree,” “Silver Bells,” “Silent Night,” e “It’s the Most Wonderful Time of the Year”.

I fan di Lea Michele sono al settimo cielo!

Redazione-iGossip